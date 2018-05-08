Московское метро готовится к годовщине. «360» публикует коллекцию исторических снимков

15 мая столичная подземка отпразднует 83‐летнюю годовщину со дня открытия первой станции. История главной транспортной сети Москвы начиналась с открытия участков Сокольнической линии от «Парка культуры» до станции «Сокольники», и ответвления путей от «Охотного ряда» до «Смоленской». Первая линия протянулась на 11,2 километра.

Идея подземного вида транспорта рассматривались еще в 19 веке. В то время как крупнейшие мировые столицы запускали свои железнодорожные линии под землей, в Российской империи строительство неоднократно откладывалось, в том числе по настоянию представителей церкви.

Источник фото: mosmetro.ru Более конкретный проект в 1902 году представили инженеры Евгений Кнорре и Петр Балинский. По их расчетам подземная линия должна была соединить Замоскворечье с районом Тверской заставы, но и тогда Дума отказалась от грандиозной стройки. По мнению депутатов, новый транспорт способен был ударить по трамвайной системе, что снизило бы поступления в городскую казну.

В последующие три декады на стол правителей с переменным успехом ложились разные проекты метро. Их реализации мешала то начавшаяся Первая мировая, то нехватка средств после гражданской войны. Наконец, в 1931 году представители ЦК осознали, что дальше тянуть с возведением подземки было нельзя. Стремительное увеличение столичных территорий и неуемный рост городского населения говорили о необходимости новых способов транспортного сообщения, которое обеспечивало бы перемещение по Москве.

Источник фото: mosmetro.ru В 1933 году трест «Мостострой» приступает к выполнению плана, который был одобрен на пленарном заседании двумя годами ранее. Когда 15 мая 1935 года был запущен первый участок метро, по нему ходили всего два поезда, каждый из которых насчитывал всего два вагона.

Но даже столь скромный объем средств перемещения значительно снизил нагрузку на систему городского транспорта. Любой москвич мог проехать от «Сокольников» до «Парка культуры», а также пересечь отрезок ответвления от «Охотного ряда» до «Смоленской». Всего первая очередь Московского метрополитена протянулась на 11,2 километра.

Источник фото: mosmetro.ru К 1937 году открывается второй участок подземки — от «Смоленской» до «Киевской». Год спустя в работу запустили отрезок от «Александровского сада», которая в тот период носила название «Улица Коминтерна», до «Курской».

С тех пор строительство увеличивало темпы, не останавливаясь даже в период Великой Отечественной войны. В начала 1944 года Арбатско-Покровскую ветку продлили от «Курской» до «Измайловской» (ныне — «Партизанская»). На протяжении страшных лет войны гигантская подземная система коммуникаций использовалась в качестве укрытия от налетов вражеской авиации.

Источник фото: mosmetro.ru После войны строительство переходит на новый уровень и городские власти принимают решение соединить существующие линии, начав возводить Кольцевую ветку. В 1950 году «Курскую» соединили с «Парком культуры», еще два года спустя от «Курской» провели пути до «Белорусской», и наконец в 1954 году кольцо замкнули, соединив «Белорусскую» с «Парком культуры».

К концу десятилетия — в 1958 году входы на некоторых станциях оборудовали автоматическими контрольными пунктами, к 1961 году системы турникетов стояли уже и на всех остальных. Менее чем за 20 лет удалось ввести в эксплуатацию около 50 станций.

Источник фото: mosmetro.ru Еще большие темпы строительства были отмечены в шестидесятые, когда город начал расти вширь, занимая новые территории на всех четырех направлениях. Радиальные ветки соединялись с новыми жилыми районами, выбиваясь за пределы кольца. С середины пятидесятых до конца шестидесятых разрастаются Сокольническая, Замоскворецкая, Арбатско-Покровская и Рижская линии. Транспортная система протянулась до Каширского, Варшавского и Щелковского шоссе.

Источник фото: mosmetro.ru Десятки новых станций открывались в последующие десятилетия. Свой доступ к метро в восьмидесятых и начале девяностых получили районы Орехово-Борисово, Беляево, Теплый Стан, Ясенево, в девяностых к ним присоединились Нагатино, Чертаново. С развалом Советского Союза столичные власти переименовывали старые станции.

В 2002 году метро Москвы вышло за пределы МКАД. Именно тогда была открыта станция «Бульвар Дмитрия Донского» на юге города. На старых линиях постепенно производятся работы по реконструкции. В 2003 году возле мемориального комплекса «Поклонная гора» открывается самая глубокая станция — «Парк Победы».

Источник фото: mosmetro.ru Особенностью метро в нулевые и десятые становится обновление прежнего парка техники. По главным веткам начинают ходить тематические поезда, посвященные отдельным периодам истории России и даже различным культурным явлениям, начиная с советского кинематографа, и заканчивая поездом-галереей, где висят копии работ знаменитых и менее известных публике художников из ведущих художественных заведений страны.

Источник фото: mosmetro.ru К настоящему моменту столичными властями была открыта Большая кольцевая линия — отдельная ветка, совмещающая линию наземного транспорта и подземку. Ежегодно в городе и за его пределами продолжают открываться новые станции. За один только прошлый год мэрия отчиталась о строительстве 124 километров подземки. На 2018 год совокупно запланировано открытие около 25 новых станций. В ближайшие годы продолжится реализация проекта Третьего пересадочного контура.

Сегодня Метрополитен Москвы насчитывает свыше 200 станций. Удобная в эксплуатации система транспорта позволяет москвичам и жителям области добираться до работы, преодолевая значительное количество пробок и тем самым экономить колоссальное количество времени. Число граждан, которые ежедневно пользуются метро, приближается к 400 000 человек.

Источник фото: mosmetro.ru