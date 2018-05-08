Петербуржец организовал в Антарктиде первый «Бессмертный полк»

Он работает на станции врачом-хирургом.

В акции примут участие 32 полярника. Шествие пройдет на станции Новолазаревская 63-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Участники подготовили таблички с родственниками, которые участвовали в Великой Отечественной войне, заранее.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, 8 мая они пройдут от въездных ворот станции до ее неофициального символа — большого круглого щита с изображением названия станции и карты шестого континента.

Также на Новолазаревскую станцию прибудет группа индийских ученых. Полярники примут участие в праздничном обеде, а вечером их ждет салют.