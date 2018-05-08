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В парке «Сокольники» пройдет квест для всей семьи
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В парке «Сокольники» пройдет квест для всей семьи 

Управа района Новогиреево 43 минуты назад
Фото: Управа района Новогиреево
Как сообщает официальный портал мэра и столичного Правительства, участникам предстоит отыскать на территории парка контрольные пункты и справиться с различными заданиями.
13 мая в парке «Сокольники» пройдет традиционный городской квест «Большое приключение», посвященный Международному дню семьи.
Гостей ждет увлекательная игра-прогулка, во время которой им предстоит отыскать на территории парка контрольные пункты и справиться с туристскими, спортивными или интеллектуальными заданиями. Всех юных участников наградят памятными призами и сувенирами.
Участие в квесте бесплатное. Мероприятие начнется в 11:00, место встречи — площадка «Гайд-парк». Необходима предварительная регистрация (для семей и школьных команд).
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