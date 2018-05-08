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По программе реновации возводят умные дома
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По программе реновации возводят умные дома 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Дома, построенные по программе реновации в Новой Москве, будут проектировать с учетом «смарт-стандарта». «ВМ» рассказывает, какие технологии станут доступны жителям новостроек.
Распределительные сети для телевидения, телефона и интернета проведут до каждой квартиры. Счетчики электричества и тепла будут передавать информацию в городские информационные системы автоматически.
— Первый опыт использования в Новой Москве BIMтехнологий — технологий информационного моделирования — получен три года назад. Пионерами этого процесса стали крупные инвестиционные компании, — рассказал руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Новые дома оснастят системами видеонаблюдения. На домофонах, в лифтах и подъездах установят тревожные кнопки и системы связи с диспетчерскими.
Напомним, что в Троицком и Новомосковском округах в программу реновации вошла 251 жилая постройка.
Владимир Жидкин подчеркнул, что жилье, возведенное в Новой Москве, пользуется спросом среди москвичей. По его словам, этому способствует развитие дорожной сети, социальной инфраструктуры и демократичные цены на недвижимость.
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