Петербургское метро будет работать круглосуточно в День Победы 

Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в День Победы 9 мая, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу.
На вход и выход будут закрыты только дублирующие вестибюли на ряде станций.
Среди них — «Московская», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Невский проспект», «Спасская», «Достоевская», «Технологический институт — 1», «Площадь Александра Невского — 2», «Девяткино», «Проспект Ветеранов».
С 2:00 до 4:00 в кассах можно будет купить лишь жетоны.
Ранее Newinform сообщало, что в петербургском метро появились схемы с новыми станциями.