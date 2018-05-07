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Петербургское метро будет работать круглосуточно в День Победы
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Петербургское метро будет работать круглосуточно в День Победы 

RT на русском 1 час назад
Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в День Победы 9 мая, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу.
На вход и выход будут закрыты только дублирующие вестибюли на ряде станций.
Среди них — «Московская», «Ленинский проспект», «Площадь Ленина», «Невский проспект», «Спасская», «Достоевская», «Технологический институт — 1», «Площадь Александра Невского — 2», «Девяткино», «Проспект Ветеранов».
С 2:00 до 4:00 в кассах можно будет купить лишь жетоны.
Ранее Newinform сообщало, что в петербургском метро появились схемы с новыми станциями.
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