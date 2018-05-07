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Сергей Собянин утвердил проект планировки территории кабельно-воздушной линии в районе Внуково
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Сергей Собянин утвердил проект планировки территории кабельно-воздушной линии в районе Внуково 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Общая протяженность линии составляет 4,1 километра.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории кабельно-воздушной линии с переходным пунктом второго пус­кового комплекса электроподстанции «Ново-Внуково». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — кабельно-воздушная линия 220 кВ с переходным пунктом второго пус­кового комплекса электроподстанции 220/110/10 кВ «Ново-Внуково», — говорится в документе.
Отмечается, что территория подготовки проекта планировки расположена в поселении Внуковское и в районе Внуково города. Площадь проектируемой территории составляет 20,5 гектара.
Общая протяженность проектируемой кабельно-воздушной линии составляет 4,1 километра, в том числе участок воздушной линии — 2,3 километра, участок кабельной линии — 1,8 километра (кабельные линии прокладываются открытым и закрытым способами).
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