Сергей Собянин утвердил проект планировки территории кабельно-воздушной линии в районе Внуково

Общая протяженность линии составляет 4,1 километра.

— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — кабельно-воздушная линия 220 кВ с переходным пунктом второго пус­кового комплекса электроподстанции 220/110/10 кВ «Ново-Внуково», — говорится в документе.

Отмечается, что территория подготовки проекта планировки расположена в поселении Внуковское и в районе Внуково города. Площадь проектируемой территории составляет 20,5 гектара.

Общая протяженность проектируемой кабельно-воздушной линии составляет 4,1 километра, в том числе участок воздушной линии — 2,3 километра, участок кабельной линии — 1,8 километра (кабельные линии прокладываются открытым и закрытым способами).

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