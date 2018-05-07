Ещё
В московское метро впервые за 40 лет вернут урны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московское метро впервые за 40 лет вернут урны 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Московский метрополитен тестирует на станции «Проспект мира» Кольцевой линии метро новый вид урн, как в лондонской подземке, которые в дальнейшем можно разместить в вестибюлях и переходах станций, сообщили в пресс-службе метрополитена.
«Мы запустили пилот по установке дополнительных урн в метро. Мы посмотрели на опыт коллег в других метрополитенах мира и решили протестировать у себя урны, как в метро Лондона», — передает слова представителя пресс-службы агентство «Москва».
Урна выполнена из прозрачного пакета и имеет маленький разъем — это сделано в целях безопасности. Пока такую урну установили у касс на станции «Проспект мира» Кольцевой линии.
«Если пассажирам понравится это решение, то мы проработаем установку дополнительных урн в вестибюлях и в переходах на других станциях», — сказали в пресс-службе.
Отмечается, что пилотный проект продлится месяц.
Пассажиры могут оставить комментарии в разделе обратная связь в приложении «Метро Москвы» и на Едином транспортном портале в разделе «Оставить обращение».
Урны из метро убрали после теракта в подземке в 1977 году. Бомба взорвалась на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская». В 2015 году представители метрополитена анонсировали появление урн на станциях, однако этот проект так и не был реализован, передает «Вести.ру».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В шествии 1 мая в Москве примут участие 120 тыс. человек Синоптики рассказали о погоде на 9 Мая Первая воздушная репетиция парада Победы началась над Москвой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня211
Медведева отказались поддержать872
Украина готовит «диверсию» на Юге России401
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина206
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом60
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение