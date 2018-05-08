Московский зоопарк получит от Пхеньяна дымчатого леопарда

МОСКВА , 8 мая — РИА Новости . Московский зоопарк ведет переговоры с Пхеньяном о получении уникального дымчатого леопарда, сообщил Московский зоопарк на своей странице в Facebook.

Директор столичного зоосада Светлана Акулова встретилась с представителями КНДР России для обсуждения дальнейшего сотрудничества между зоопарками Северной Кореи и Москвы.

"Московский зоопарк передал зоопарку Пхеньяна золотых, серебряных и королевских фазанов, балобанов и полярных сов. Уже сейчас мы готовимся начать переговоры о дальнейшем взаимном пополнении коллекций, и, прежде всего, о получении уникального дымчатого леопарда", — приводит Московский зоопарк слова Акуловой.

Добавляется, что во время встречи также обсуждалось подписание Меморандума о взаимопонимании между зоопарками. Данный документ позволит наладить между ними отношения и договориться об обмене животными и опытом в различных областях.