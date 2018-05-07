Автобусы маршрута №15 перед шествием 9 мая будут следовать между станциями метро «ВДНХ» и «Достоевская»

Маршрут автобуса №15 будет изменен 9 мая в связи с праздничными мероприятиями, посвященными 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«В связи с проведением шествия на Страстном бульваре и ул. Петровка 9 мая 2018 г. изменяется маршрут автобуса №15. С 8:30 до 13:00 (ориентировочно) автобусы будут работать только на участке от метро «ВДНХ» до метро «Достоевская», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что далее до окончания массовых мероприятий в центре города автобусы будут курсировать от станции метро «ВДНХ» до площади Петровские Ворота.