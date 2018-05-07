Редкий леопард из КНДР поселится в Московском зоопарке

В Московском зоопарке может поселиться редкий дымчатый леопард из Северной Кореи, рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, сообщает Агентство "Москва".
"Мы искренне надеемся, что наше сотрудничество с северокорейскими коллегами будет плодотворным и принесет много позитивных перемен, а также поможет в укреплении дружественных отношений между Россией и КНДР", — отметила Акулова.
Она напомнила, что в 2015 году Московский зоопарк передал зоопарку Пхеньяна золотых, серебряных и королевских фазанов, балобанов и полярных сов.
Страны готовятся подписать меморандум о взаимопонимании между зоопарками Пхеньяна и Москвы. Документ упрочит отношения, а также позволит обмениваться животными.
Ранее Московский зоопарк объявил конкурс для школьников на текст своего гимна. Участвовать могут дети со всей России. Акцию приурочили к предстоящему юбилею зоосада.