Редкий леопард из КНДР поселится в Московском зоопарке

Редкий дымчатый леопард из КНДР может поселиться в Московском зоопарке

В Московском зоопарке может поселиться редкий дымчатый леопард из Северной Кореи , рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова , сообщает Агентство "Москва" "Мы искренне надеемся, что наше сотрудничество с северокорейскими коллегами будет плодотворным и принесет много позитивных перемен, а также поможет в укреплении дружественных отношений между Россией и КНДР", — отметила Акулова. Она напомнила, что в 2015 году Московский зоопарк передал зоопарку Пхеньяна золотых, серебряных и королевских фазанов, балобанов и полярных сов. Страны готовятся подписать меморандум о взаимопонимании между зоопарками Пхеньяна и Москвы . Документ упрочит отношения, а также позволит обмениваться животными. Ранее Московский зоопарк объявил конкурс для школьников на текст своего гимна. Участвовать могут дети со всей России. Акцию приурочили к предстоящему юбилею зоосада.