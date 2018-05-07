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Фестиваль «Московская весна a cappella» посетили около 5,5 млн человек
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Фестиваль «Московская весна a cappella» посетили около 5,5 млн человек 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, подготовленных к гала-концерту, на котором объявляют победителей конкурса и вручают призы.
«По состоянию на 7 мая фестиваль уже посетили 5,5 млн человек», сообщается в материалах.
Также уточняется, что впервые в этом году участники музыкального конкурса выступили не только в центре, но и во всех округах Москвы.
Фестиваль «Московская весна a cappella» проходит в столице с 27 апреля по 9 мая в рамках цикла уличных мероприятий «Московские сезоны». Он проходит на 61 городской площадке, в нем принимают участие 184 коллектива, 1,6 тыс. исполнителей из 16 стран и 40 регионов России.
Для обладателя гран-при предусмотрена премия в размере 6,2 млн руб., для вокальной группы, занявшей первое место — 1,8 млн руб., серебряных призеров — 1,2 млн руб., бронзовых — 500 тыс. руб. Победитель среди сольных исполнителей получает 1 млн руб, вокалист, занявший второе место, — 700 тыс. руб., третье — 500 тыс. руб. Кроме того, предусмотрен приз зрительских симпатий в размере 300 тыс. руб.
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