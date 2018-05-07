Жителей района пригласили поучаствовать в велопробеге

Сотрудники Учебно-досугового центра «Мастер» приглашают всех желающих велопробег. Мероприятие пройдет 12 мая.

— Мы решили совместить занятие спортом и прогулку по Москве . Благо погода позволяет устраивать такие активности, — рассказал руководитель центра Денис Акулов

Он добавил, что в конечной точке маршрута для велосипедистов организуют пикник.

Велосипедная прогулка стартует недалеко от Музея московского транспорта по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Конечным пунктом станет парк «Сокольники». Мероприятие пройдет на бесплатной основе. При себе необходимо иметь велосипед.