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Жителей района пригласили поучаствовать в велопробеге
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

Жителей района пригласили поучаствовать в велопробеге 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники Учебно-досугового центра «Мастер» приглашают всех желающих велопробег. Мероприятие пройдет 12 мая.
— Мы решили совместить занятие спортом и прогулку по Москве. Благо погода позволяет устраивать такие активности, — рассказал руководитель центра Денис Акулов.
Он добавил, что в конечной точке маршрута для велосипедистов организуют пикник.
Велосипедная прогулка стартует недалеко от Музея московского транспорта по адресу: улица Рогожский Вал, дом 9/2. Конечным пунктом станет парк «Сокольники». Мероприятие пройдет на бесплатной основе. При себе необходимо иметь велосипед.
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