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В период проведения Дня Победы движение в Зеленограде будет ограничено
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В период проведения Дня Победы движение в Зеленограде будет ограничено 

Префектура Зеленоградского административного округа 36 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на территории Зеленограда 8 и 9 мая будет ограниченно движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе отдельной роты ДПС ГИБДД Зеленограда.
8 мая с 22.00 будет ограничен въезд на Центральную площадь со стороны Московского проспекта и Центрального проспекта, а также будет производится эвакуация транспорта припаркованного на Центральной площади.
9 маяс 20.00до 24.00, в связи с проведением праздничного салюта и артиллерийского залпа, будет ограничено движение транспортных средств на Московском, Центральном проспектах и Савеловском проезде.
Госавтоинспекция Зеленоградского округа обращается ко всем водителям с убедительной просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения и проявить понимание, быть предельно внимательными, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, — говорится в информационном сообщении.
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