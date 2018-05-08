В период проведения Дня Победы движение в Зеленограде будет ограничено

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на территории Зеленограда 8 и 9 мая будет ограниченно движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе отдельной роты ДПС ГИБДД Зеленограда.

8 мая с 22.00 будет ограничен въезд на Центральную площадь со стороны Московского проспекта и Центрального проспекта, а также будет производится эвакуация транспорта припаркованного на Центральной площади.

9 маяс 20.00до 24.00, в связи с проведением праздничного салюта и артиллерийского залпа, будет ограничено движение транспортных средств на Московском, Центральном проспектах и Савеловском проезде.