Москвичей обрадуют праздничным салютом

Фейерверки в День Победы организуют в 23 парках и поселениях столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, передает агентство «Москва».

Салют покажут в шести точках Центрального административного округа, трех парках Северо-Восточного административного округа, в парках Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного и Северо-Западного административных округов, а также поселениях Краснопахорское, Щербинка, Сосенское, в Дмитровском районе и в районе Рублево.

На каждой точке определят зоны безопасности от 120 до 250 метров в зависимости от калибра и скорости ветра. Кроме того, с 20:00 на каждой площадке будут дежурить машины скорой помощи и пожарные, обеспечено оцепление и комендантская служба.

Праздничные фейерверки начнутся в 22:00. Сообщается, что 9 мая будут также организованы 16 точек проведения праздничного артиллерийского салюта и фейерверков.