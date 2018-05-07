Ещё
Москвичей обрадуют праздничным салютом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

Москвичей обрадуют праздничным салютом 

Мослента 1 час назад
Фейерверки в День Победы организуют в 23 парках и поселениях столицы. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, передает агентство «Москва».
Салют покажут в шести точках Центрального административного округа, трех парках Северо-Восточного административного округа, в парках Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного и Северо-Западного административных округов, а также поселениях Краснопахорское, Щербинка, Сосенское, в Дмитровском районе и в районе Рублево.
На каждой точке определят зоны безопасности от 120 до 250 метров в зависимости от калибра и скорости ветра. Кроме того, с 20:00 на каждой площадке будут дежурить машины скорой помощи и пожарные, обеспечено оцепление и комендантская служба.
Праздничные фейерверки начнутся в 22:00. Сообщается, что 9 мая будут также организованы 16 точек проведения праздничного артиллерийского салюта и фейерверков.
Мослента: последние новости
В московских водах заметили щуку Столичный «Бессмертный полк» избавят от голода и антисанитарии Пассажиров метро заставят вспомнить войну
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать683
Мир отреагировал на инаугурацию Путина464
Украина готовит «диверсию» на Юге России142
Путин раздал первые указы345
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина104
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение