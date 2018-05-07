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На Курском направлении МЖД произошел сбой
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

На Курском направлении произошел сбой в движении электричек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Курском направлении опаздывают электрички. Около четырех часов дня на станции Москва-Товарная-Курская сломался пригородный поезд.
Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, чтобы как можно скорее освободить путь, сломавшуюся электричку отбуксировали в депо поездом, который шел за ним. Пассажиры продолжили путь на других составах.
Сейчас несколько поездов на Курском и смежном с ним Рижском направлении идут с опозданиями. Диспетчеры делают все возможное, чтобы восстановить расписание.
В МЖД приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.
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