Около 8 тыс. песен в разных жанрах исполнили участники фестиваля «Московская весна a сappella»

Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы со ссылкой на Сергея Собянина, который посетил площадку фестиваля «Московская весна a сappella» в Камергерском пер.

«Москвичи и гости столицы стали зрителями 1,4 тыс. выступлений. В рамках конкурса было исполнено порядка 8 тыс. песен в самых разных жанрах — джаз, соул, рок, поп, блюз, госпел, этно-фолк, классика», — говорится в сообщении.

С. Собянин на площадке фестиваля «Московская весна a сappella» в Камергерском пер. спел вместе с участниками музыкального конкурса песню «Темная ночь».

«Каждая спетая a cappella песня навсегда останется маленькой частичкой истории большой и радушной Москвы . Именно поэтому «Московская весна» — лучший музыкальный фестиваль лучшего города Земли» — подчеркнул С. Собянин.