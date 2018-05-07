Победителей международного фестиваля «Московская весна A Capella» выбрали в Москве

Конкурсная программа фестиваля «Московская весна A Capella» завершилась в столице, гала-концерт с объявлением победителей и вручением призов проходит в отеле Ritz-Carlton, передает в понедельник корреспондент РИАМО

«Замечательно, когда люди из разных стран, из десятков регионов России приезжают в Москву и поют о ней. Миллионы москвичей приходят, чтобы послушать вас, ваши песни, ваш талант, душу, которую вы раскрываете для людей. Спасибо большое за то, что вы делаете. Спасибо друзья, с наступающим праздником Днем Победы», — сказал Собянин.

Он добавил, что власти Москвы проводят много фестивалей, ведь это добрая традиция. Но «Московская весна A Capella» — это уникальный фестиваль: все расцветает, становится тепло, а у людей появляются улыбки.

«Это замечательный фестиваль, который дарит нам хорошее настроение», — добавил мэр столицы.

Мэр вручил Гран-при фестиваля американской группе Six Appel. Призовой фонд фестиваля сформирован из спонсорских средств и составляет 20 миллионов рублей. Гран-при конкурса принесет обладателю 6,2 миллиона рублей.

В голосовании за победителей принимали участие и члены жюри, и москвичи. Среди членов жюри конкурса именитые российские и зарубежные музыкальные продюсеры, исполнители, журналисты, преподаватели вокала, а также иностранные мастера искусств, которые специально приехали на фестиваль.

Фестиваль «Московская весна A Capella» проходит в столице во второй раз с 27 апреля по 9 мая; 8 и 9 мая в рамках фестиваля пройдет официальная программа, которая будет посвящена Дню Победы. В конкурсе принимали участие 184 музыкальных коллектива — это более 1,5 тысяч исполнителей из 16 стран и 40 регионов России. Москвичи и гости столицы стали зрителями 1,4 тысячи выступлений. В рамках конкурса были исполнены 8 тысяч песен на 40 музыкальных площадках. На площадках фестиваля звучали жанры: джаз, рок, поп, соул, блюз.