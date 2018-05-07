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На платформе станции «Балтийская» появится напольная разметка
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

На платформе станции «Балтийская» появится напольная разметка 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Места остановки вагонов обозначат на платформе станции «Балтийская» Московского центрального кольца к началу чемпионата мира по футболу. Это сделают для того, чтобы пассажиры смогли ожидать поезда в том месте, где непосредственно расположен вход в вагон.
Об этом сообщается на портале мэрии Москвы.
Отметим, что также на платформах станций МЦК планируется обозначить места остановки вагонов для маломобильных пассажиров и велосипедистов.
Ярко-желтые обозначения мест остановки вагонов решено нанести по просьбам пассажиров. (жм)
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