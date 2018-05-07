На платформе станции «Балтийская» появится напольная разметка

Места остановки вагонов обозначат на платформе станции «Балтийская» Московского центрального кольца к началу чемпионата мира по футболу. Это сделают для того, чтобы пассажиры смогли ожидать поезда в том месте, где непосредственно расположен вход в вагон.

Об этом сообщается на портале мэрии Москвы.

Отметим, что также на платформах станций МЦК планируется обозначить места остановки вагонов для маломобильных пассажиров и велосипедистов.

Ярко-желтые обозначения мест остановки вагонов решено нанести по просьбам пассажиров. (жм)