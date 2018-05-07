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Девушка пострадала от перцового баллончика в петербургском метро
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

Девушка пострадала от перцового баллончика в петербургском метро 

360tv.ru 1 час назад
На станции метро «Гостиный двор» хулиганы распылили перцовый баллончик. В результате этого пострадала девушка, а станцию пришлось закрыть на 15 минут, чтобы проветрить. Об этом сообщило агентство Nation News.
Между двумя пассажирами случилась ссора. Выйдя из поезда, один из них распылил перцовый баллончик. Слезоточивое вещество попало в глаза
20-летней
девушке, которая в этот момент находилась рядом с конфликтующими. Они сбежали, а пострадавшей вызвали скорую. От госпитализации она отказалась.
Несчастный случай произошел на станции метро «Китай‐город». В ночь с 6 на 7 мая одному из рабочих выбило глаз шайбой. Потерпевший работал без очков, поскольку аксессуар ему, как сказал его коллега, не выдали.
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