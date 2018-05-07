Московский метрополитен тестирует новый вид урн для размещения в вестибюлях и переходах станций

Московский метрополитен тестирует на Кольцевой станции метро «Проспект мира» новый вид урн, которые можно будет в дальнейшем размещать в вестибюлях и переходах станций метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«Мы запустили пилот по установке дополнительных урн в метро. Мы посмотрели на опыт коллег в других метрополитенах мира и решили протестировать у себя урны, как в метро Лондона», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в целях безопасности урна выполнена из прозрачного пакета и имеет маленький разъем.

«Сейчас эта урна установлена на станции «Проспект мира» Кольцевой линии рядом с кассами. Если пассажирам понравится это решение, то мы проработаем установку дополнительных урн в вестибюлях и в переходах на других станциях», — сказали в пресс-службе, отметив, что пилот продлится месяц.

В пресс-службе добавили, что пассажиры могут оставить свои комментарии в разделе обратная связь в приложении «Метро Москвы», а также на Едином транспортном портале в разделе «Оставить обращение».