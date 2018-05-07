Стойку с дорожным знаком на участке улицы Милашенкова выровняли коммунальщики

Максим Ликсутов. Коммунальные службы восстановили стойку с дорожным знаком, расположенную на участке улицы Милашенкова. С просьбой о ремонте на портал «Наш город» обратился житель района. О выполненных работах отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

— Стойка с дорожным знаком «Пешеходный переход» восстановлена в нормативное положение и закреплена, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Напомним, что портал «Наш город» был создан по поручению мэра Москвы в 2011 году и служит оперативным каналом связи между москвичами и представителями власти. Чтобы оставить на портале свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (ак)