Ещё
Стойку с дорожным знаком на участке улицы Милашенкова выровняли коммунальщики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стойку с дорожным знаком на участке улицы Милашенкова выровняли коммунальщики 

Управа Бутырского района города Москвы 32 минуты назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы восстановили стойку с дорожным знаком, расположенную на участке улицы Милашенкова. С просьбой о ремонте на портал «Наш город» обратился житель района. О выполненных работах отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
— Стойка с дорожным знаком «Пешеходный переход» восстановлена в нормативное положение и закреплена, нарушение устранено, о чем свидетельствует фотофиксация, — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, что портал «Наш город» был создан по поручению мэра Москвы в 2011 году и служит оперативным каналом связи между москвичами и представителями власти. Чтобы оставить на портале свое обращение, необходимо пройти несложную процедуру регистрации. (ак)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Собянин пригласил москвичей на День города Очередной урок английского языка в рамках проекта «Московское долголетие» прошел в Бутырском районе Учащиеся школы №1236 встретились с ветеранами Бутырского района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать461
Путин выдвинул кандидатуру премьера1240
Путин подписал новый «майский указ»128
Мир отреагировал на инаугурацию Путина113
Определены кандидаты в новое правительство72
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение