Движение ограничат в Москве 9 мая из-за военного парада и шествия «Бессмертного полка»

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Движение автомобильного транспорта по ряду улиц в Москве закроют в среду, 9 мая, в связи с подготовкой и проведением Парада Победы, а также движением колонны участников акции «Бессмертный полк». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Уточняется, что с 06:30 до 08:00 в связи с подготовкой к военному параду «будет полностью перекрыт проезд Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком».

С 06:00 до окончания парада будут закрыты улицы Нижние Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, а также Звенигородское шоссе. С 06:30 до окончания мероприятия для автомобилистов закроют Садовое кольцо от Смоленской площади до Садово-Триумфальной площади, улицы Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская от Триумфальной площади до Моховой улицы, Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда, Рахмановский переулок, Неглинная, Никитский бульвар, Тверской бульвар, Серафимовича.

Кроме того, с 06:30 до окончания парада нельзя будет проехать по улицам Моховая, Охотный ряд, Солянка, Москворецкая, Маросейка; Театральному, Китайгородскому и Устьинскому проездам; Большому Каменному и Большому Москворецкому мостам; площади Васильевский спуск, а также по Устьинской, Серебрянической, Подгорской, Болотной, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Комсомольской набережным.

Перекрытия из-за акций и мероприятий

"В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, с 13:30 до 15:00 будет закрыт Солнцевский проспект от улицы 50-летия Октября до улицы Богданова. С 12:50 до 13:50 будет закрыт Проектируемый проезд №6418 от улицы Брусилова до дублера улицы Маршала Савицкого, а также дублер улицы Маршала Савицкого до пересечения с Проектируемым проездом №6418", — уточняется в материале.

Кроме того, в связи с проведением шествия «Бессмертный полк», с 12:00 до 15:00 ожидается полное перекрытие на Ленинградском проспекте от станции метро «Динамо», 1-ой Тверской-Ямской улице, Моховой улице, Театральном проезде, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большом Москворецком мосту.