В московских водах заметили щуку

На территории природного заказника «Долина реки Сетунь» биологи зафиксировали нерест щуки. Об этом сообщили в пресс-службе государственного природного бюджетного учреждения «Мосприрода», передает агентство «Москва».

«Нерестилище расположено в Матвеевском лесу на заболоченном, прогреваемом солнцем участке старицы реки Сетунь. Щука занесена в надзорный список Красной книги Москвы», — сообщили в ведомстве.

В «Мосприроде» отметили, что появление щуки в речной системе заказника указывает на благополучную экологическую обстановку.

Специалисты подчеркнули, что на территории Неженской поймы заказника также расположено нерестилище прудовой и озерной лягушек.

«Их концерт по ночам могут слышать жители района Фили-Давыдково», — добавили они.

Щука обычно живет в прибрежной зоне, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах. Длина рыбы может достигать полутора метров, а масса — 35 килограмм. Во время нереста самка щуки может откладывать от 17,5 до 215 тысяч икринок.