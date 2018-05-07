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В День Победы участников «Бессмертного полка» из Молжаниновского бесплатно довезут до метро «Войковская»
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В День Победы участников «Бессмертного полка» из Молжаниновского бесплатно довезут до метро «Войковская» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Автобус рассчитан на 20 мест, потому необходима предварительная запись.
— Сбор и начало движения — в 10.30 от здания управы района по адресу улица 4-я Новоселки, 2, затем остановка в 11.30 на Комсомольской улице между 3–4 корпусом и далее до станции метро «Войковская», — пояснил глава управы района Молжаниновский Артур Силиверстов. — Бесплатный автобус будет организован по просьбе жителей и депутатов района.
Записаться можно по телефону 8 (985) 050-07-19.
Напомним, сбор участников пройдет возле станции метро «Динамо» с 12.00 до 15.00, движение колонны — с 15.00 до 19.00. (то)
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