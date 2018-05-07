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Сакура в Японском саду отцвела раньше времени из-за дождей
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Сакура в Японском саду отцвела раньше времени из-за дождей 

Агентство «Москва» 1 час назад
Сакура в Японском саду Главного ботанического сада им. Н. Цицина РАН отцвела раньше времени из-за прошедших в выходные дождей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в канцелярии Главного ботанического сада им. Н. Цицина РАН.
«Сакура у нас отцвела. Начала она цвести 30 апреля, а сегодня уже был технический день в экспозиции «Японский сад», она не открылась, так как сакура уже отцвела. Период цветения сакуры — в среднем неделя, но дождь, конечно, мог повлиять как фактор. Если бы его не было, она могла бы на день-два подольше цвести», — сказал собеседник агентства.
В прошедшие выходные, 5 и 6 мая, перепады температуры в столичном регионе сопровождались кратковременными дождями, отмечалось усиление ветра.
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