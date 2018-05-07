На станции московского метро «Нагатинский затон» появится музей рыб 

Гигантские изображения рыб украсят станцию «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии московского метро, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
«Станция появится в Нагатинском затоне, поэтому дизайн решили связать с водой — Москвой-рекой и ее обитателями. Мы выяснили, что в этом месте обитают 12 типов рыб», — сказал сооснователь архитектурного бюро Za bor Петр Зайцев.
Он отметил, что по центру кассового зала установят стеклянную информационную стену с подсветкой.
«На ней разместятся энциклопедически точные изображения рыб с кратким описанием. Это будет своеобразный музей в метро», — отметил архитектор.
По его словам, водная тема продолжится в оформлении вестибюлей, где под потолком будет висеть конструкция, напоминающая чешую рыбы.
Станция «Нагатинский затон» появится на юге столицы в начале Коломенской улицы напротив домов №№1 и 3. Она будет мелкого заложения с двухпутным тоннелем, где пути располагаются по центру, а платформы — по краям.
Станция состоит из четырех подземных уровней. Зона пассажиров расположится на трех из них — уровень подземного вестибюля, уровень пешеходного перехода, уровень пассажирских платформ. Боковые посадочные платформы объединены переходными мостами, с которых можно пройти к эскалаторам. У станции будет один вестибюль с выходами к остановкам наземного транспорта.
На базе станции «Нагатинский затон» создадут транспортно-пересадочный узел, который объединит метро и наземный общественный транспорт. В его составе появится торгово-развлекательный комплекс, на прилегающей территории возведут жилые дома.
Первый участок Большой кольцевой линии от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр» открыли в Москве 26 февраля. Замкнуть новое кольцо планируется в 2022 году. Большая кольцевая линия протянется на 69 километров, она будет иметь 31 станцию и два электродепо. Таким образом, она может стать самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров).