На двух улицах в Хорошёвском ограничат движение машин

Движение машин ограничат на участках двух улиц в черте Хорошёвского района в ближайшее воскресенье, 13 мая. Ограничения введут в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена», сообщили в информационном центре столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Движение транспортных средств будет ограничено на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы», — говорится в сообщении.

Также изменят трассу следования автобусы № 175 и 818. Автобус № 175 будет следовать от станции метро «Сокол» до Песчаной площади. Автобус № 818 будет работать на двух участках: от станции метро «Динамо» до дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой) и от Силикатного завода до Песчаной площади.

Автобус ТЦ «Авиапарк» — от метро «Полежаевская» до торгового центра будет следовать через улицу Куусинена и Ленинградский проспект, в обратном направлении — через Хорошёвское шоссе.

Изменения будут действовать с 11.30. В обычном режиме движение возобновится после окончания матча. (то)