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Несколько лекций об архитектуре станций метро пройдет в Технической библиотеке на станции «Выставочная»
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Несколько лекций об архитектуре станций метро пройдет в Технической библиотеке на станции «Выставочная» 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Горожан приглашают послушать цикл лекций «Еще раз про метро». Образовательное мероприятие пройдет в Технической библиотеке на станции «Выставочная» 15 мая.
Всего запланировано четыре встречи по заявленной теме. Лекции проведут исследователи архитектуры Александр Змеул и Дмитрий Гончарук. Они пояснят на сколько большую культурную ценность имеют вестибюли столичной подземки.
Как проинформировали на официальном сайте «Транспорт Москвы», первая лекция называется «Замысел и воплощение: как изменяются проекты станций и их оформление». Посетители увидят архивные фотографии, эскизы, выдержки из кинохроники и музыкальную выставку.
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