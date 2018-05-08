Несколько лекций об архитектуре станций метро пройдет в Технической библиотеке на станции «Выставочная»

Горожан приглашают послушать цикл лекций «Еще раз про метро». Образовательное мероприятие пройдет в Технической библиотеке на станции «Выставочная» 15 мая.

Всего запланировано четыре встречи по заявленной теме. Лекции проведут исследователи архитектуры Александр Змеул и Дмитрий Гончарук. Они пояснят на сколько большую культурную ценность имеют вестибюли столичной подземки.

Как проинформировали на официальном сайте «Транспорт Москвы», первая лекция называется «Замысел и воплощение: как изменяются проекты станций и их оформление». Посетители увидят архивные фотографии, эскизы, выдержки из кинохроники и музыкальную выставку.