Фейерверочные показы в День Победы будут организованы в 23 парках и поселениях Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В 23 парках и поселениях будут организованы праздничные фейерверочные показы. В шести точках в ЦАО Москвы : в районе Большого Москворецкого моста, в парках «Красная Пресня», «Таганский», в парке им. Горького, в саду «Эрмитаж» , саду им. Баумана. В трех парках Северо-Восточного административного округа: «Лианозовский», «Бабушкинский», «Гончаровский». В четырех парках в Восточном административном округе: «Сокольники», «Измайловский», «Перовский», «Сиреневый сад». А также в парках Юго-Восточного АО: «Кузьминки» и «парк 850-летия Москвы», в парке «Садовники» Южного административного округа, в «Воронцовском» парке на Юго-Западе столицы, а также в парке «Северное Тушино» в Северо-Западном округе. В поселениях Краснопахорское, Щербинка, Сосенское, в Дмитровском районе и в районе Рублево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от калибра и скорости ветра, на каждой салютной точке будут определены зоны безопасности диаметром от 120 м до 250 м от салютной точки. С 20:00 на каждой площадке будут дежурить машины «скорой помощи» и пожарные, также будет обеспечено оцепление и комендантская служба.

Кроме того, в департаменте сообщили, что в столице 9 мая будут организованы 16 точек проведения праздничного артиллерийского салюта и фейерверков: в Зеленограде, районе «Левобережный», «Митино», «Покровское-Стрешнево», в Парке Победы, на территории Олимпийского комплекса «Лужники», в Обручевском районе, в Ново-Переделкино, Южном Бутово, в Троицке , в Лианозово, на ВВЦ, в Измайловском ПКиО, в парке «Кузьминки», в «Братеевском» парке и на Кремлевской набережной.

Начало проведения праздничных салютов в 22:00.