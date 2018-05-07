Концерты и фотовыставки пройдут в метро в День Победы

Московский метрополитен подготовил культурную программу, посвященную Дню Победы. Пассажиры смогут послушать музыку и посетить тематические фотовыставки. Об этом рассказал замначальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

"Чтобы создать праздничное настроение, мы подготовили большую культурную программу. Помимо фотовыставок, горожане смогут побывать на выступлении оркестра кадетского класса одной из столичных школ, которое состоится на площадке «Музыка в метро» на станции метро «Таганская», — сказал он, передает портал мэра и правительства Москвы

Кроме того, уже 8 мая на станции «Парк Победы» откроется фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», которая будет работать до 12 мая. Выставка фотографий «Метро в годы войны» откроется в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию «Площадь Гагарина» МЦК. Она будет работать с 9 по 13 мая.

Также весь день 9 мая на стойках «Живое общение» пассажирам будут раздавать георгиевские ленты, значки и флажки с праздничной символикой.

Городской транспорт 9 мая изменит режим работы. С 07:00 до окончания парада на Красной площади станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут доступны только для входа и пересадки пассажиров.

Также на время проведения парада ограничат выход со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» и «Китай-город».

На всех станциях подземки усилят меры безопасности и увеличат количество досмотров. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что накануне Дня Победы, 8 мая с 19:00 до 22:00 на площади перед Храмом Христа Спасителя и на Поклонной горе пройдут вечерние концерты. Главным событием 9 мая станет военный парад на Красной площади.

Не менее важным событием станет шествие «Бессмертного полка» по Красной площади. Ожидается, что в шествии примут участие 700 тысяч человек.