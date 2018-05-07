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«Бессмертному полку» предоставят полевую кухню
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Столичный «Бессмертный полк» избавят от голода и антисанитарии 

Мослента 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Участникам шествия «Бессмертный полк» 9 мая в Москве организуют выдачу воды, полевую кухню и санитарные кабины. Об этом сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, передает РИА Новости.
«Для участников шествия будет предусмотрена выдача воды — 17 цистерн питьевой воды, установлены санитарные кабины — свыше тысячи по маршруту следования колонны. Будут работать полевые кухни — их планируется 47. По необходимости их количество может быть увеличено», — объяснил он.
Он отметил, что маршрут шествия от метро «Динамо» до Манежной площади оградят металлическими конструкциями. Саму колонну разделят на 25 секторов, в каждом из которых будет около 40 волонтеров.
«Бессмертный полк» проследует по Ленинградскому проспекту, улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, Манежной и Красной площади, а после разделится на Москворецкую набережную и Большой Москворецкий мост. Черников напомнил, что на ближайших к Красной площади станциях метро — «Лубянка», «Кузнецкий мост», «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная» и «Александровский сад» — движение будет ограничено.
Акция «Бессмертный полк» впервые прошла 9 мая 2012 года в Томске. В прошлом году в столице в ней приняли участие более 800 тысяч человек.
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