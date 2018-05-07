В Москве на месте «Бирюлевских бань» появится досуговый центр

На юге Москвы в Западном Бирюлеве на месте «Бирюлевских бань» будет построен культурно-досуговый центр, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение столичного департамента по конкурентной политике.

Уточняется, что на аукцион выставлен комплекс зданий с земельным участком в Булатниковском проезде. Его стоимость оценивается в 89 миллионов рублей.

На торги попали нежилое двухэтажное здание в 1,9 тысячи квадратных метров, одноэтажное здание в 2,9 тысячи квадратных метров, а также земельный участок площадью 0,3 гектара. Аукцион запланирован на 6 июня, заявки принимаются до 29 мая.