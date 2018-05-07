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В Москве на месте «Бирюлевских бань» появится досуговый центр
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В Москве на месте «Бирюлевских бань» появится досуговый центр 

ТВ Центр 55 минут назад
Фото: ТВ Центр
На юге Москвы в Западном Бирюлеве на месте «Бирюлевских бань» будет построен культурно-досуговый центр, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение столичного департамента по конкурентной политике.
Уточняется, что на аукцион выставлен комплекс зданий с земельным участком в Булатниковском проезде. Его стоимость оценивается в 89 миллионов рублей.
На торги попали нежилое двухэтажное здание в 1,9 тысячи квадратных метров, одноэтажное здание в 2,9 тысячи квадратных метров, а также земельный участок площадью 0,3 гектара. Аукцион запланирован на 6 июня, заявки принимаются до 29 мая.
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