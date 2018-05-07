Как провести 9 мая в Москве 

Официальный сайт мэра Москвы предложил горожанам и гостям столицы несколько сценариев для празднования 9 мая.
Так, 8 и 9 мая в Москве на площади перед храмом Христа Спасителя пройдут праздничные концерты. Во вторник, 8 мая, с 19:00 до 22:00 будут выступать вокальный дуэт Федора Рытикова и Сергея Штырова, вокальная группа «Пятеро» и другие.
Девятого мая праздник начнется в 10:00, когда на уличных экранах появится трансляция парада Победы. Концерт начнется в 12:00. В нем примут участие молодежный симфонический оркестр ВФМС, Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества с дирижером Иваном Рудиным и солисткой Алисой Гребенщиковой и многие другие.
Также 8 и 9 мая концерты пройдут на Поклонной горе: 8 мая с 18:00 до 21:00 там будет выступать Московский государственный симфонический оркестр и артисты Москонцерта, а 9 мая — Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, театр танца «Гжель» и другие артисты. С 19:00 до 22:00 9 мая на Поклонной горе состоится концерт с участием Олега Газманова, Дианы Гурцкой, Дмитрия Харатьяна.
«Любители тишины» 8 и 9 мая смогут посетить историческую фотовыставку архивных снимков «Лица Победы» на Арбате, Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах.
В День Победы посетители московских парков увидят театрализованные представления и концерты, в которых, среди прочих, примут участие Дина Гарипова, Василий Лановой и Дима Билан (на Аллее Космонавтов), Зара и Александр Буйнов (Измайловский парк). В 13:00 в парке «Печатники» начнут выступать актеры театра «Шалом», в 19:00 начнется концерт. В Царицыно концерт, в котором примут участие театр Стаса Намина и группа «Фабрика», стартует в 13:00. Артисты будут выступать в Екатерининском парке и зоне отдыха «Тропарёво».
Девятого мая москвичей и гостей города ждет концертная программа «Вокзалы Победы». В 08:00 на Рижском вокзале начнется концерт арт-группы Soprano Михаила Турецкого, а в 09:30 оттуда отправится поезд Победы. На Казанском вокзале в 14:00 состоится интерактивный киноконцерт, в 15:00 — выступление Показательного оркестра МЧС, а в 16:00 — «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano. На Белорусском вокзале в 18:00 выступит Игорь Миркурбанов.
Москвичи смогут посетить праздничные мероприятия рядом с домом: концерты и выступления пройдут в районах Куркино, Солнцево, в поселении Вороновском и в Зеленограде.
Парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. В нем примут участие современные самолёты Су-57, Су-ЗОСМ и МиГ-29СМТ, боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы и многие другие образцы вооружения и военной техники.