Как провести 9 мая в Москве

Официальный сайт мэра Москвы предложил горожанам и гостям столицы несколько сценариев для празднования 9 мая.

Так, 8 и 9 мая в Москве на площади перед храмом Христа Спасителя пройдут праздничные концерты. Во вторник, 8 мая, с 19:00 до 22:00 будут выступать вокальный дуэт Федора Рытикова и Сергея Штырова, вокальная группа «Пятеро» и другие.

Девятого мая праздник начнется в 10:00, когда на уличных экранах появится трансляция парада Победы. Концерт начнется в 12:00. В нем примут участие молодежный симфонический оркестр ВФМС, Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества с дирижером Иваном Рудиным и солисткой Алисой Гребенщиковой и многие другие.

Дианы Гурцкой, Дмитрия Харатьяна. Также 8 и 9 мая концерты пройдут на Поклонной горе: 8 мая с 18:00 до 21:00 там будет выступать Московский государственный симфонический оркестр и артисты Москонцерта, а 9 мая — Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева , театр танца «Гжель» и другие артисты. С 19:00 до 22:00 9 мая на Поклонной горе состоится концерт с участием Олега Газманова

«Любители тишины» 8 и 9 мая смогут посетить историческую фотовыставку архивных снимков «Лица Победы» на Арбате, Чистопрудном, Никитском и Гоголевском бульварах.

Девятого мая москвичей и гостей города ждет концертная программа «Вокзалы Победы». В 08:00 на Рижском вокзале начнется концерт арт-группы Soprano Михаила Турецкого , а в 09:30 оттуда отправится поезд Победы. На Казанском вокзале в 14:00 состоится интерактивный киноконцерт, в 15:00 — выступление Показательного оркестра МЧС , а в 16:00 — «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano. На Белорусском вокзале в 18:00 выступит Игорь Миркурбанов

Москвичи смогут посетить праздничные мероприятия рядом с домом: концерты и выступления пройдут в районах Куркино , Солнцево, в поселении Вороновском и в Зеленограде.

Парад Победы состоится 9 мая на Красной площади. В нем примут участие современные самолёты Су-57, Су-ЗОСМ и МиГ-29СМТ, боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы и многие другие образцы вооружения и военной техники.