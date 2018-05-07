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В переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию «Площадь Гагарина» МЦК 9 мая откроется фотовыставка «Метро в годы войны»
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В переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию «Площадь Гагарина» МЦК 9 мая откроется фотовыставка «Метро в годы войны» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Чтобы создать праздничное настроение у пассажиров в День Победы, метрополитен подготовил культурную программу. Горожан в метро ждут фотовыставки, концерты и символические презенты.
С 9 по 13 мая в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию «Площадь Гагарина» Московского центрального кольца будет работать фотовыставка «Метро в годы войны». Днем ранее, 8 мая, на станции метро «Парк Победы» начнет работу фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто». Уникальные снимки можно будет увидеть до 12 мая.
«Помимо фотовыставок, горожане смогут побывать на выступлении оркестра кадетского класса одной из столичных школ, которое состоится на площадке «Музыка в метро» на станции метро «Таганская»», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
А в День Победы пассажирам на стойках «Живое общение» будут вручать георгиевские ленты, а также значки и флажки с праздничной символикой.
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