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Более 12 тысяч человек проследят за порядком в Москве в День Победы
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Более 12 тысяч человек проследят за порядком в Москве в День Победы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Свыше 12 тысяч человек проследят за порядком в столице в День Победы, сообщает Агентство «Москва».
Среди них будет 4,5 тысячи полицейских, 5 тысяч сотрудников Росгвардии и свыше 2 тысяч народных дружинников. На площадках проведения массовых гуляний усилят контроль горожан: для досмотра гостей будут использовать арочные и ручные металлодетекторы. Это необходимо для того, чтобы на мероприятии не оказалось посетителей с запрещенными предметами. Ограничат также движение транспортных средств у территорий, прилегающих к местам праздничных гуляний.
Перед началом торжество все территории обследуют с привлечением кинологов. Порядок в парках обеспечат сотрудники кавалерийского полка, сотрудники туристической полиции будут патрулировать парк «Зарядье» и пешеходные улицы столицы. Помимо прочего, они смогут проконсультировать гостей на английском языке.
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