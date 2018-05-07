Три дополнительных автобусных маршрута к столичным и пригородным мемориальным комплексам запустят 9 мая

Три дополнительных автобусных маршрута к мемориальным комплексам в столице и ее пригороде запустят 9 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«9 мая 2018 г. для проезда к городским и пригородным мемориальным комплексам организуются дополнительные специальные автобусные маршруты: «Э2» — «Железнодорожная станция „Щербинка“-»Щербинское кладбище»; «Э» — «Станция метро „Рязанский проспект“-»Станция метро «Кузьминки» с остановкой у Кузьминского кладбища; №531к — «Станция метро „Теплый Стан“-»Санаторий «Десна», по трассе основного маршрута №531 со всеми остановками (для проезда к кладбищу Ракитки)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на маршрутах будут действовать все виды билетов.