В Музее Победы открылся Зал исторической правды

В столичном Музее Победы открылся Зал исторической правды

Сегодня, 8 мая, в Московском Музей Победы на Поклонной горе открылся Зал исторической правды — новое выставочное пространство, где представлены все главные факты и документальные свидетельства Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба музея со ссылкой на директора Музея Победы Александра Школьника.

«Как бы ни пытались сегодня спекулировать на Второй мировой войне, искать «свою правду» и разные оправдания, правда у этой войны одна. Я убежден, что все неопровержимые свидетельства, представленные в этом Зале, должны помочь расставить все точки над «i» и сохранить истину о тех событиях», — рассказал он.

Основой экспозиции Зала исторической правды являются экспонаты из фондов Музея Победы, Мемориального музея немецких антифашистов, материалы Российского государственного архива кино— и фотодокументов, кинохроника из личных коллекций.