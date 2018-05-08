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В Музее Победы открылся Зал исторической правды
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В столичном Музее Победы открылся Зал исторической правды 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Сегодня, 8 мая, в Московском Музей Победы на Поклонной горе открылся Зал исторической правды — новое выставочное пространство, где представлены все главные факты и документальные свидетельства Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба музея со ссылкой на директора Музея Победы Александра Школьника.
«Как бы ни пытались сегодня спекулировать на Второй мировой войне, искать «свою правду» и разные оправдания, правда у этой войны одна. Я убежден, что все неопровержимые свидетельства, представленные в этом Зале, должны помочь расставить все точки над «i» и сохранить истину о тех событиях», — рассказал он.
Основой экспозиции Зала исторической правды являются экспонаты из фондов Музея Победы, Мемориального музея немецких антифашистов, материалы Российского государственного архива кино— и фотодокументов, кинохроника из личных коллекций.
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