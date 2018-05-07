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Как будет работать транспорт в Москве 9 Мая
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Как будет работать транспорт в Москве 9 Мая 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С 9.00 также перекроют Большую Никитскую улицу и площадь Тверской заставы.
С 12.00 перекроют Ленинградский проспект от станции метро «Динамо» — здесь начинает формироваться шествие «Бессмертный полк». С 12.00 до 15.00 сбор участников, с 15.00 само шествие. Метро также будет работать с ограничениями. С 07.00 до окончания парада станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Во время прохождения боевой техники нельзя будет выйти со станций «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» в сторону Никольской улицы, со станции «Китай-город» в стороны улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.
В течение всего 9 Мая на станции «Парк Победы» вестибюль N 1 (выход на нечетную сторону Кутузовского проспекта, к Парку Победы) будет работать только на выход, а вестибюль N 2 — только на вход.
А вечером после салюта ограничат на вход станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Александровский сад», «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Боровицкая», «Лубянка», «Кузнецкий Мост», «Китай-город», «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», «Парк культуры» Сокольнической и Кольцевой линий, «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Воробьевы горы», «Университет» и «Спортивная». Они расположены рядом с точками салютов, и ограничения на вход вводятся, чтобы избежать давки пассажиров.
И метрополитен, и Центр организации дорожного движения просят 9 Мая водителей и пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом всех перекрытий. А теперь — о приятных сюрпризах. Как рассказали «РГ» в пресс-службе подземки, в течение всего Дня Победы на информстойках «Живое общение» будут раздавать георгиевские ленты, значки и флажки. В кассах появятся праздничные билеты. В Парке Победы откроется фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто», а в переходе со станции «Ленинский проспект» на площадь Гагарина заработает фотовыставка «Метро в годы войны» — экспозицию можно будет осмотреть до 13 мая.
Как рассказали «РГ» в пресс-службе Московской железной дороги, в 9.23 с Рижского вокзала отправится «Поезд Победы», который поведут два настоящих паровоза. Состав можно будет встретить на Дмитровской примерно в 9.30, на Ленинградской в 9.40 или в Тушино в 9.45.
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