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9 мая запустят дополнительные автобусные маршруты
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

В Москве 9 мая запустят дополнительные автобусные маршруты 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Дополнительные автобусные маршруты до городских и пригородных мемориальных комплексов организуют 9 мая. В транспорте будут принимать все виды билетов.
До Щербинского кладбища запустят маршрут Э2 от станции Щербинка. Автобусы Э1 начнут делать остановку у Кузьминского кладбища, следуя от метро "Рязанский проспект" до "Кузьминок".
До кладбища "Ракитки" можно будет доехать автобусами № 531к. Они пройдут по трассе основного маршрута № 531 от метро "Теплый Стан" до санатория "Десна", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В День Победы из-за парада и акции "Бессмертный полк" в центре столицы изменятся маршруты следования городского наземного транспорта. Кроме того, с утра и до окончания торжеств на Красной площади будет ограничен выход с нескольких станций метро: "Площадь революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина".
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