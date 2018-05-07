В Москве 9 мая запустят дополнительные автобусные маршруты

Дополнительные автобусные маршруты до городских и пригородных мемориальных комплексов организуют 9 мая. В транспорте будут принимать все виды билетов.

До Щербинского кладбища запустят маршрут Э2 от станции Щербинка. Автобусы Э1 начнут делать остановку у Кузьминского кладбища, следуя от метро "Рязанский проспект" до "Кузьминок".

До кладбища "Ракитки" можно будет доехать автобусами № 531к. Они пройдут по трассе основного маршрута № 531 от метро "Теплый Стан" до санатория "Десна", сообщает портал мэра и правительства Москвы

В День Победы из-за парада и акции "Бессмертный полк" в центре столицы изменятся маршруты следования городского наземного транспорта. Кроме того, с утра и до окончания торжеств на Красной площади будет ограничен выход с нескольких станций метро: "Площадь революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина".