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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в канун 73-й годовщины Победы 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин возложил цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Агентство "Москва".
Вместе м мэром в торжественной церемонии приняли участие заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих, представители молодежных организаций и религиозных конфессий и другие.
Военнослужащие Преображенского полка вынесли четыре венка из еловых ветвей, украшенных цветами и опоясанных красными лентами, и установили их перед Вечным огнем.
Церемонию сопровождала игра оркестра Преображенского полка и маршем батальона почетного караула. Затем участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.
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