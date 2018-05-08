Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в канун 73-й годовщины Победы

Военнослужащие Преображенского полка вынесли четыре венка из еловых ветвей, украшенных цветами и опоясанных красными лентами, и установили их перед Вечным огнем.

Церемонию сопровождала игра оркестра Преображенского полка и маршем батальона почетного караула. Затем участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.