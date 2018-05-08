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13 мая в центре Ярославля ограничат движение транспорта
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13 мая в центре Ярославля ограничат движение транспорта 

АиФ 42 минуты назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 13 мая, в центре Ярославля ограничат движение автомобилей, сообщают в пресс-службе мэрии.
Это связано с проведением в городе Кубка России по дуатлону (вид спорта, который включает в себя велогонки и бег — прим.авт.), этапа Кубка ФТР и Кубка ФТЯО по дуатлону-спринт.
Движение транспорта ограничат с 6 до 15 часов для велосипедистов и автолюбителей на следующих участках:
Волжская набережная — нижний ярус Которосльная набережная — нижний ярус Городской парк часовня Казанской БогоматериРечной вокзал Мякушинский спус Волжский спус улица Подзеленье
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