13 мая в центре Ярославля ограничат движение транспорта

В воскресенье, 13 мая, в центре Ярославля ограничат движение автомобилей, сообщают в пресс-службе мэрии.

Это связано с проведением в городе Кубка России по дуатлону (вид спорта, который включает в себя велогонки и бег — прим.авт.), этапа Кубка ФТР и Кубка ФТЯО по дуатлону-спринт.

Движение транспорта ограничат с 6 до 15 часов для велосипедистов и автолюбителей на следующих участках:

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