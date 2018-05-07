Какие улицы перекроют в Воронеже в День Победы?

В связи с подготовкой и празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в центре Воронежа перекроют ряд улиц.

Так, с 6:00 8 мая до 6:00 10 мая будет запрещена парковка на Никитинской площади (пересечение улиц Карла Маркса, Пушкинской и проспекта Революции) и на участке улицы Плехановской (от улицы Кольцовской до площади Ленина).

С 20:00 8 мая до 6:00 10 мая будут запрещены парковка и движение автотранспорта по улицам Кирова; Платонова; площади Ленина; Университетской площади; улицам Дзержинского и Орджоникидзе (обе на участке от улицы Карла Маркса до улицы Плехановской); Плехановской (от Университетской площади до улицы Кольцовской); проспекту Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина); Театральному проезду (от площади Ленина до улицы Пушкинской); улицам Пушкинской и Никитинской (обе на участке от улицы Средне-Московской до улицы Плехановской); Фридриха Энгельса (от улицы 9 Января до улицы Средне-Московской).

С 8:00 9 мая до 6:00 10 мая будет ограничен въезд на территорию Воронежского центрального парка (от домов № 12 на улице Ленина; № 96 на улице Ипподромной и № 8а на улице Берёзовая Роща).

9 мая с 12:00 до 20:00 будет запрещена парковка по чётной стороне улицы Ипподромной (от переулка Здоровья до дома № 68б).

9 мая с 6:00 и до полуночи будет закрыто движение автотранспорта по улице Софьи Перовской и Петровской набережной (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Пятницкого); улицам Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до улицы Станкевича); Станкевича (от улицы 20 лет Октября до улицы Платонова).

На время проведения праздничного салюта 9 мая с 21:00 до 23:00 будет закрыто движение транспорта (кроме городского пассажирского), а с 21:30 до 22:30 и городского пассажирского транспорта по Чернавскому мосту и дамбе; улицам Степана Разина; Феоктистова (от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса); проспекту Революции (от улицы Кольцовской до улицы Степана Разина).

Как будут ходить в это время автобусы, рассказываем здесь.