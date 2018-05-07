Уже в 2019 году в СВАО может начаться строительство станции «Физтех»

Продление салатовой ветки метрополитена Москвы может начаться в третьем квартале следующего года. Это строительство новой станции «Физтех» в СВАО, в районе Северный».

Сейчас специалисты институт Генплана готовит градостроительную документацию, предположительно ее утвердят во втором квартале 2019 года. А для продления этой ветки в район Северный нужен разработанный план участка.

Руководитель столичного Депстроя Андрец Бочкарев заявил, что в ближайшее время стартует строительство двух станций салатовой ветки: «800-летие Москвы» и «Лианозово». Он также рассказал, что станция «Физтех» расположится на Люблинско-Дмитровской линии метро, и к строительству планируется приступить во второй половине следующего года.