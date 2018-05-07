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Уже в 2019 году в СВАО может начаться строительство станции «Физтех»
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Уже в 2019 году в СВАО может начаться строительство станции «Физтех» 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Продление салатовой ветки метрополитена Москвы может начаться в третьем квартале следующего года. Это строительство новой станции «Физтех» в СВАО, в районе Северный».
Сейчас специалисты институт Генплана готовит градостроительную документацию, предположительно ее утвердят во втором квартале 2019 года. А для продления этой ветки в район Северный нужен разработанный план участка.
Руководитель столичного Депстроя Андрец Бочкарев заявил, что в ближайшее время стартует строительство двух станций салатовой ветки: «800-летие Москвы» и «Лианозово». Он также рассказал, что станция «Физтех» расположится на Люблинско-Дмитровской линии метро, и к строительству планируется приступить во второй половине следующего года.
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