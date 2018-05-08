Торжественный «Марш Победы» состоялся в Одинцове

Шествие «Марш Победы» прошло в Одинцовском районе. Под звуки оркестра, школьники, студенты и спортсмены прошли по улицам к братской могиле в деревне Глазынино. Дети почтили память погибших, а ветераны поделились с ними воспоминаниями.

Семиклассник Игорь Степанов в свои 13 лет руководит одинцовским движением «Волонтеры Победы». Вместе с единомышленниками он следит за чистотой в местах воинской славы, помогает ветеранам и занимается патриотическим воспитанием молодежи. Игорь поделился — шествие «Марш Победы» очень важное событие.

«С каждым годом уже ветеранов становится все меньше, память ухудшается, нужно пронести это по времени, помочь как-то. В своем полномочии волонтеров я могу этим заняться», — поделился Игорь Степанов.

Впервые в Одинцове шествие состоялось 2004. Его организовал дом культуры «Солнечный» вместе со спортивным клубом «Олимп». Во время Великой Отечественной войны рядом с деревней Глазынино находился военный госпиталь, куда привозили раненых бойцов со всего западного фронта. Умерших хоронили неподалеку — в роще около деревни. Теперь, уже 14-й год подряд, под звуки оркестра Игорь вместе с другими школьниками, студентами и спортсменами идут к братской могиле, где покоится 200 бойцов, погибших от смертельных ранений.

К событию подключился и ветеран Великой Отечественной войны Валентин Слюсарев. Он пережил оккупацию немцев в Новочеркасске , а также потерю близких и родных людей. В 73-й раз он почтил память тех, кто ценой своей жизни защищал страну.

«Я превозмог себя и все равно пришел сюда, чтобы посмотреть на эту молодежь, которая пришла почтить память погибших наших воинов», — рассказал Валентин Слюсарев.

В честь 73-й годовщины победы дети не только почтили память погибших, но и сказали спасибо ветеранам, за мирное небо над головой. Вахта памяти завершилась возложением цветов.