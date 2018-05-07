В столице демонтировали незаконные летние кафе

Восемь незаконных летних кафе демонтировали на северо-западе Москвы

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила восемь незаконных строений на северо-западе столицы и через Арбитражный суд добилась их демонтажа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Незаконные строения, которые замаскировались под видом летних кафе у ресторана на ул. Авиационная во вл. 17, демонтированы по решению суда. Ранее Госинспекцией по недвижимости было установлено, что восемь капитальных строений общей площадью 78,75 кв. м, возведены без разрешительной документации и с нарушением земельного законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях принятия мер по освобождению земельного участка, незаконно возведенные строения были включены в адресный перечень объектов подлежащих демонтажу.

В свою очередь владелец строений не согласился с Госинспекцией и обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании права собственности на указанные объекты и признании незаконным включение объектов в перечень объектов самостроя.

«В удовлетворении иска отказано. Арбитражный суд поддержал позицию контрольных органов и подтвердил законность признания объектов самостроем и обоснованность их включения в адресный перечень для дальнейшего демонтажа», — уточнили в Госинспекции.

Отмечается, что в настоящее время на территории завершены работы по демонтажу незаконно размещенных строений.