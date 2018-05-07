На Аллее Космонавтов отметят День Победы

Праздничная программа, посвященная Дню Победы, пройдёт 9 мая в Останкине, на Аллее Космонавтов. С десяти утра до десяти вечера на площадке будут выступать музыканты и театральные коллективы столицы.

Вход на площадку будет свободным для всех желающих.