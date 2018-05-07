На Аллее Космонавтов отметят День Победы 

Праздничная программа, посвященная Дню Победы, пройдёт 9 мая в Останкине, на Аллее Космонавтов. С десяти утра до десяти вечера на площадке будут выступать музыканты и театральные коллективы столицы.
Откроется праздник трансляцией с Красной площади парада Победы. Далее гостей праздника ждет выступление Московского молодежного экспериментального театра под руководством Вячеслава Спесивцева и Московского нового драматического театра. Также в программе — выступление популярных музыкантов Глеба Матвейчука, Юлии Началовой, Дины Гариповой, Государственного академического рязанского русского народного хора имени Е. Г. Попова. Завершит концерт выступление Димы Билана.
Вход на площадку будет свободным для всех желающих.