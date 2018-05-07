Москву украшают ко Дню Победы

В ночь на понедельник в столице завершено праздничное оформление. Флаги развеваются на мостах, яркие плакаты и растяжки появились на всех магистралях на въезде в город. 2300 конструкций украсили город ко Дню Победы, передает «ТВ Центр».

"Это, прежде всего, Поклонная гора. Где будут установлены зенитные прожектора, которые мы знаем из истории обороны Москвы. И вот эта демонстрация позволит немножечко воссоздать память", — рассказал руководитель департамента ЖКХ города Москвы Гасан Гасангаджиев.

В обязательном порядке украшен Большой театр. Традиционное место встречи ветеранов заиграло в световых инсталляциях. В праздничном убранстве — главный вход на ВДНХ, Театр Российской Армии, Парк Горького. С помощью видеомэппинга на 16 экранах воссоздали хронику боёв на Лубянской площади — для этого использовали 300 фотографий, найденных в военном архиве. Портреты героев, прошедших войну, редкие и уже ставшие «классическими» кадры военных лет.

К поздравлению москвичей и гостей столицы с Днем Победы присоединилась и столичная подземка. Фотовыставки и выступления музыкантов на протяжении нескольких дней будут сопровождать пассажиров метро.

"Мы готовимся к празднованию Победы в ВОВ. Московский метрополитен принял очень активное участие в этом событии. Метрополитен стал не только надежной защитой для горожан, но тысячи наших сотрудников ушли на фронт", — сказала замначальника метрополитена Москвы Юлия Темникова. Военные марши, любимые песни, стихи зазвучат на эскалаторах и в вестибюлях станций.

В Тимирязевской академии скандировали и пели песни военных лет во время шествия «Бессмертного полка». По Лиственничной аллее в сопровождении духового оркестра участники акции несут фотографии героических родственников, которые ушли на фронт буквально из аудиторий.

В 11:00 в Историческом парке перед зданием знаменитого ректората-усадьбы состоится митинг и возложение цветов к Стеле, на которой увековечены имена профессоров, преподавателей и сотрудников академии, погибших в Великую Отечественную войну. Для гостей мероприятия будет работать полевая кухня.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр», Москва.