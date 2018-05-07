Ещё
Москву украшают ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москву украшают ко Дню Победы 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В ночь на понедельник в столице завершено праздничное оформление. Флаги развеваются на мостах, яркие плакаты и растяжки появились на всех магистралях на въезде в город. 2300 конструкций украсили город ко Дню Победы, передает «ТВ Центр».
"Это, прежде всего, Поклонная гора. Где будут установлены зенитные прожектора, которые мы знаем из истории обороны Москвы. И вот эта демонстрация позволит немножечко воссоздать память", — рассказал руководитель департамента ЖКХ города Москвы Гасан Гасангаджиев.
В обязательном порядке украшен Большой театр. Традиционное место встречи ветеранов заиграло в световых инсталляциях. В праздничном убранстве — главный вход на ВДНХ, Театр Российской Армии, Парк Горького. С помощью видеомэппинга на 16 экранах воссоздали хронику боёв на Лубянской площади — для этого использовали 300 фотографий, найденных в военном архиве. Портреты героев, прошедших войну, редкие и уже ставшие «классическими» кадры военных лет.
К поздравлению москвичей и гостей столицы с Днем Победы присоединилась и столичная подземка. Фотовыставки и выступления музыкантов на протяжении нескольких дней будут сопровождать пассажиров метро.
"Мы готовимся к празднованию Победы в ВОВ. Московский метрополитен принял очень активное участие в этом событии. Метрополитен стал не только надежной защитой для горожан, но тысячи наших сотрудников ушли на фронт", — сказала замначальника метрополитена Москвы Юлия Темникова. Военные марши, любимые песни, стихи зазвучат на эскалаторах и в вестибюлях станций.
В Тимирязевской академии скандировали и пели песни военных лет во время шествия «Бессмертного полка». По Лиственничной аллее в сопровождении духового оркестра участники акции несут фотографии героических родственников, которые ушли на фронт буквально из аудиторий.
В 11:00 в Историческом парке перед зданием знаменитого ректората-усадьбы состоится митинг и возложение цветов к Стеле, на которой увековечены имена профессоров, преподавателей и сотрудников академии, погибших в Великую Отечественную войну. Для гостей мероприятия будет работать полевая кухня.
Анастасия Мартынова, «ТВ Центр», Москва.
ТВ Центр: последние новости
Движение в центре Москвы ограничат в связи с инаугурацией Путина Власти Москвы согласовали митинг в защиту интернета 13 мая В московском метро во время ЧМ будут работать более 200 англоговорящих инспекторов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера911
В Ставрополе прогремел взрыв14
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели374
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн120
Гости инаугурации и новый лимузин Путина808
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение