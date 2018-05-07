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Газета «Москва За Калужской заставой» опубликовала карту маршрута «Бессмертного полка»
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Газета «Москва За Калужской заставой» опубликовала карту маршрута «Бессмертного полка» 

Наш Теплый стан 58 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
9 Мая, в День Победы, участники ежегодного шествия «Бессмертный полк» пройдут от Белорусского вокзала по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам до Красной площади с портретами родственников-фронтовиков и тружеников тыла. Сбор участников — с 12.00 до 15.00. Шествие — с 15.00 до 19.00.
Колонна пойдет по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской, Тверской-Ямской, через Охотный ряд, Манежную и Красную площадь, сообщает «Комсомольская правда». Затем участники распределяется по Москворецкой набережной и Большому Москворецкому мосту. Москвичи могут присоединиться к традиционной акции у станций метро «Динамо», «Белорусская», «Маяковская», «Тверская», «Пушкинская» и «Чеховская». Отмечается, что присоединиться к колонне будет невозможно из соседних с Тверской улицей переулков.
После того, как колонна пройдет по Красной площади, можно будет определиться с дальнейшим маршрутом. Например, можно обойти храм Василия Блаженного слева и пройти по Васильевскому спуску на Большой Москворецкий мост. Или же можно обойти храм Василия Блаженного справа и пройти по Васильевскому спуску под Большой Москворецкий мост налево на Москворецкую набережную. Шествие будет считаться завершенным у храма. При этом ближайшими открытыми на вход станцими метро станут «Третьяковская», «Новокузнецкая», «Полянка» и «Китай-Город».
Для того чтобы поучаствовать в акции, регистрация не потребуется. Однако горожане могут на всякий случай заполнить анкету участника на сайте «Бессмертного полка». Также можно задать интересующие вопросы по телефонам бесплатной «горячей линии» — 8-800-500-46-49, (495) 150-46-69.
Жители столицы могут стать волонтерами акции или оказать другую помощь. Для этого нужно заполнить специальную форму на сайте проекта.
По пути прохождения колонны участникам будут раздавать воду и угощать блюдами полевой кухни. Кроме того, в переулках рядом с Тверской улицей будут дежурить машины «скорой помощи».
Транслировать шествия «Бессмертного полка» будут камеры, расположенные на Ленинградском проспекте, на Лесной, 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Моховой улицах и на Красной площади.
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