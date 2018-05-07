Пассажиры электричек МТППК смогут бесплатно провозить велосипеды с 14 по 27 мая

Провоз велосипедов будет бесплатным для пассажиров электричек Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) с 14 по 27 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе перевозчика.

«20 мая в Москве пройдут весенний «Московский велопарад» и велогонка «Садовое кольцо», а в Твери — велопарад «Навстречу лету». Для удобства пассажиров, желающих принять участие в этих мероприятиях, в течение всего дня будет разрешен бесплатный провоз велосипедов во всех пригородных поездах МТППК. Благодаря этому жители Зеленограда, Подмосковья Тверской области смогут с комфортом привезти велосипед на велопарад и затем вернуться с ним домой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо этого, перевозка велосипедов будет бесплатной в течение недели до и после проведения мероприятий.

«В этот период у пассажиров будет шанс взглянуть на велосипед как на дополнительный вид транспорта для передвижения по городу. Важно отметить, что даже в дни бесплатного провоза велосипедов пассажирам нужно обращаться в кассу за безденежным билетом», — отметили в пресс-службе.