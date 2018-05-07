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Короткая рабочая неделя порадует москвичей теплом и солнцем
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Короткая рабочая неделя порадует москвичей теплом и солнцем 

Коньково 41 минуту назад
Фото: Коньково
Синоптики ГБУ «Автомобильные дороги» рассказали, что жителей столицы ожидает теплая и солнечная погода на протяжении всей недели!
8 мая температура воздуха поднимется до 21–23 градусов тепла. В ночь на 9 мая температура составит плюс 10–12 градусов, местами возможны кратковременные дожди. Вероятность осадков сохранится и утром, но уже днем погода наладится, и воздух прогреется до 18-20 градусов.
Погода будет радовать москвичей в четверг и пятницу: в четверг синоптики обещают плюс 16–18 градусов, а в пятницу станет еще теплее — воздух прогреется до 22 градусов тепла. В выходные столбики термометров могут поднятся до 25 градусов!
Напомним, ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает в этом году теплое лето. По его словам, температура летом будет около или выше нормы.
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